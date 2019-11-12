2019-11-12T12:28:54+03:00
Звезды

Прима-балерина Кристина Андреева покидает Татарский театр оперы и балета

Заслуженная артистка Татарстана планирует развиваться и повидать мир
Лика ИСАЕВА
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Кристина Андреева покидает Татарский театр оперы и балета имени Мусы ДжалиляКристина Андреева покидает Татарский театр оперы и балета имени Мусы ДжалиляФото: Из материалов пресс-службы
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Прима-балерина, удостоенная титула "Душа танца", премий "Тантана" и звания Заслуженной артистки Татарстана Кристина Андреева приняла решения покинуть Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалила. Од этом она сообщила поклонникам в соцсетях:

"У меня для вас важная новость - с сегодняшнего дня я не являюсь прима-балериной @kazan_opera и больше не работаю в Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля.

Сообщаю эту новость в первую очередь с огромной благодарностью к вам, мои дорогие зрители! За почти 10 лет моей работы в Казани, в @kazan_opera , было много премьер, интересных проектов, конкурсов, концертов, спектаклей, наград. Именно здесь я получила свое творческое и профессиональное становление балерины.

Искренне благодарю моих педагогов, которые помогали мне в работе над каждой партией и вкладывали в меня новые знания!".

Артистка поблагодарила коллег, театр и руководство за поддержку и помощь в профессиональном росте. Особую благодарность Андреева выразила республике за то, что оценили ее творческий вклад и наградили званием и Государственной премией Татарстана имени Г.Тукая, дважды вручили театральную премию "Тантана".

Кристина Андреева особенно тепло поблагодарила зрителей за их любовь: "Танцевать для вас - всегда радость!!! Спасибо за ваши улыбки, нескончаемые аплодисменты, за аншлаги и крики "браво", за цветы и добрую энергетику, которую вы излучали на спектаклях! Благодарю вас за взаимный обмен эмоциями, за вашу поддержку! Вы в моем сердце! Я не говорю "прощай", а говорю "до свидания!"

ИСТОЧНИК KP.RU

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