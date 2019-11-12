Рустам Минниханов: В Татарстане создается мощная база рынка электронной торговли

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-12T12:12:48+03:00

Президент Республики Татарстан дал старт строительству логистического хаба Ozon в Зеленодольске, а также принял участие в открытии нового ОРЦ для X5 Retail Group

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Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству логистического хаба для онлайн-платформы Ozon и открыл новый ОРЦ для X5 Retail Group. Оба объекта, которые реализует краснодарский строительный холдинг Romex Group, разместились на территории Индустриального парка «Зеленодольск».

По словам Рустама Минниханова, реализация таких проектов является новым толчком к развитию рынка электронной коммерции.

- То, что в республике появится такой современный объект, новые рабочие места – это мощная база для развития рынка электронной торговли. Это даст серьезный эффект для трансформации малого и среднего бизнеса, а также в целом улучшит качество обслуживания нашего населения. Я целиком и полностью поддерживаю такие проекты, - отметил президент Татарстана в ходе запуска строительства хаба.

Генеральный директор Romex Group Алексей Прокопенко сообщил в ходе мероприятия, что общие инвестиции - с учётом тех, что Ozon делает в технологическое оснащение распределительного центра - превысят 2 млрд рублей.

Центр откроется в третьем квартале 2020 года, а общая площадь объекта с учетом второй очереди составит порядка 74 тысяч квадратных метров.

- Фулфилмент-хаб – особенный проект для компании, как в рамках инвестирования в рынок e-commerce, так и в развитие инфраструктурных мощностей Татарстана. Помимо торговли на маркетплейсах, мобильного трафика и покупок в социальных сетях, заметный тренд на рынке электронной торговли – оптимизация логистики. Он сохранится в 2020 году, как и востребованность минимизации расходов на доставку, а, главное, - абсолютный комфорт и качество для покупателей. Наши коллеги будут к этому готовы, - отметил Алексей Прокопенко. Новый объект для Ozon станет третьим проектом Холдинга на территории Татарстана – уже реализованы два ОРЦ для X5 Retail Group.

Фото: Из материалов пресс-службы

По словам генерального директора Ozon Александра Шульгина, в Татарстане интерес к онлайн-покупкам крайне высок.

- Пока проникновение e-commerce в России и Татарстане не превышает 4-6%, но потенциал рынка очень велик - например, наши продажи в Республике выросли более чем на 110% к прошлому году. Именно развитие логистической инфраструктуры - ключевой драйвер для роста рынка. Наш новый хаб позволит хранить и обрабатывать 7 млн товаров и доставлять их жителям Республики день в день или на следующий день. Причём, это касается даже самых отдаленных населенных пунктов, - отметил Александр Шульгин.

По его словам, вокруг хаба вырастет экосистема для успешного развития товаропроизводителей и роста их продаж онлайн, а также будет развиваться новый рынок услуг по доставке на последней миле.

Фото: Из материалов пресс-службы

Представители Ozon и Romex Group отметили чрезвычайную эффективность проекта по развитию ТОСЭР, реализуемого Фондом Развития Моногородов. Применяемые инструменты позволяют оперативно решать все организационные процессы и концентрироваться на открытии масштабного объекта в короткие сроки.

Что касается еще одного крупного логистического проекта на территории Татарстана – оптово-распределительного центра для X5 Retail Group, то сумма инвестиций Romex Group в него составила 2,15 млрд рублей.

Краснодарский девелопер начал строительство в 2018 году, сегодня это инновационная площадка, включающая сухой склад, площадью 11,6 тысяч кв метров, склад алкогольной продукции – 3 тысячи кв метров, зону для хранения овощей, фрукты и фреша – 3,6 и 4,3 тысяч кв метров соответственно. Как отмечает министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев, реализация подобных проектов является ключевой для региона, так как несет социальную нагрузку и качественно влияет на развитие делового климата в республике.

- Ввод в эксплуатацию центра для X5 Retail Group позволит обеспечить население Татарстана качественными и доступными товарами, гарантировать более быструю обновляемость ассортимента магазинов шаговой доступности. Распределительный центр для OZON позволит интернет-ритейлеру сосредоточиться на развитии бизнеса в регионе, обеспечить необходимой продукцией и быстрой доставкой жителей отдаленных районов Татарстана. Такие инвестиционные решения напрямую влияют также и на развитие экспортного потенциала локальных предпринимателей. На OZON свою продукцию смогут представлять и самозанятые из нашей республики, - отмечает Фарид Абдулганиев

СПРАВКА

Romex Group - один из ведущих инвестиционно-девелоперских холдингов юга России, основанный более 20 лет назад. В портфеле компании 15 знаковых объектов коммерческой и промышленной недвижимости общей площадью свыше 746 442 кв метров. Реализовано около 30 проектов коммерческой и индустриальной недвижимости общей площадью 1 149 333 кв метров.