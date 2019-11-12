2019-11-12T11:49:02+03:00
Здоровье

За последние 11 лет в Татарстане количество онкобольных выросло на 39%

Сейчас на учете находится каждый 35-й житель республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас раком больны 115 тысяч жителей республикиСейчас раком больны 115 тысяч жителей республикиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За 11 лет в Татарстане заболеваемость онкологией выросла на 39%. Сейчас раком больны 115 тысяч жителей республики. Об этом накануне сообщил экс-замминистра здравоохранения республики, а ныне новый руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на заседании комитета местного Госсовета по соцполитике.

В частности, он отметил, что на данный момент каждый 35-й житель Татарстана стоит на учете. В 2015 году в этот список попадал каждый 42-й.

В 2018 году в Татарстане было выявлено 416,7 заболевания раком на 100 тысяч человек населения. Чаще всего встречались злокачественные новообразования кожи — 13,3% случаев, новообразования толстого кишечника — 13,2%, молочной железы — 11,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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