В Чебоксарах волонтеры приступили к активному поиску пропавшей 35-летней Александры Смеловой

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-12T15:09:49+03:00

Она ушла из дома в пятницу, 8 ноября, но обратно не вернулась до сих пор

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35-летняя Александра Смелова ушла из дома в Чебоксарах в пятницу, 8 ноября. Обратно женщина не вернулась до сих пор. К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Александра ростом около 165 сантиметров имеет среднее телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была бордовая куртка, черные брюки и черные сапоги.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александры, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU