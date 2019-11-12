13 ноября жители Кировского района Казани останутся без воды
Отключение коснутся и нескольких учебных учреждений
Воды не будет с 9.00 до 0.00Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В среду, 13 ноября, в ряде домов Кировского района Казани будет отключено водоснабжение. Причина этого – проведение очередных работ на сетях водопровода.
В частности, с 9.00 до 0.00 воды не будет в четных домах №2, 26, 26/1, 28, 30 и 46 и нечетных с №11 по 53 на Горьковском шоссе; домах № 1, 3, 5, 19 на улице Окольная и домах, расположенных по улицам: 40 лет Октября, Глазовская, Маршрутная, Можайского, Самарская, Телецентра.
Отметим, что на день без воды останутся и два учебных учреждения: школа №137 и гимназия №3.
ИСТОЧНИК KP.RU