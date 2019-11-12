2019-11-12T10:09:47+03:00
Общество

В Татарстане скончался юморист Ильяс Хасанов, попавший в аварию

У него остались жена и маленькая дочь
Лика ИСАЕВА
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Ильяс Хасанов скончался после аварииИльяс Хасанов скончался после аварииФото: Личный архив
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Не приходя в сознание 12 ноября в больнице скончался юморист, квнщик Ильяс Хасанов, который попал в аварию 8 ноября на 984 километре федеральной автодороги М7 "Волга". Легковушка, в которой возвращались с игры КВН юмористы, на скорости врезалась в припаркованный КМАЗ.

На месте погибла основательница Татарстанской лиги КВН Фарида Таштабанова. В больницу с травмами различной степени тяжести увезли двух пострадавших.

Ильясу Хасанову было 30 лет. Он проживал в Набережных Челнах. У него остались супруга и маленькая дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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