В Татарстане зек объявил голодовку из-за маленькой зарплаты

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-12T09:02:05+03:00

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Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская выезжала в ИК-2 УФСИН Татарстана, где один из заключенных объявил голодовку. Мужчина был трудоустроен подсобным рабочим дворового участка, и получал за свой труд сдельную оплату. Сумма, которая ему выплачивалась, не устроила зека, и он 28 октября объявил голодовку. С этого времени он находился под наблюдением врачей. Обо всем стало известно сегодня, 12 ноября, после публикации новости на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Татарстане.

Сария Сабурская провела личную встречу с осужденным и выяснила, что голодовку он объявил в период с 28 октября по 1 ноября, в настоящее время голодовку он прекратил в связи с отсутствием необходимости.

- По итогам было принято решение о направлении соответствующего письма в адрес руководства УФСИН Татарстана с целью рассмотрения возможности предложения осужденному иных вакантных должностей, имеющихся в ИК-2, - сообщила Сария Сабурская.

ИСТОЧНИК KP.RU