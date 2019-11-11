12 ноября в ряде домов Вахитовского и Советского районов Казани отключат свет

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-11T18:03:35+03:00

Это будет сделано из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях

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В этот вторник, 12 ноября, на день отключат свет в ряде домов двух казанских районов. Произойдет это из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживания на сетях.

Итак, с 8.00 до 17.00 электричество пропадет Вахитовском районе, а именно в доме №62 на улице Петербургская.

Далее, уже с 9.00 до 18.00 обесточат частный сектор Советского района по улицам: Фариза Алиева, Дорожная, Заводская, Кирсанова, Михайлова, Мурзаханова, Посадочная, Современников, Соколова, Спортивная и Чепуренко.

ИСТОЧНИК KP.RU