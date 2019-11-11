14 ноября в Казани состоится концерт памяти Рустема Яхина

СЕГОДНЯ 19:24 2019-11-11T19:24:36+03:00

Концерт в честь Рустема Яхина пройдет 14 ноября Фото: Из материалов пресс-службы

Он пройдет в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

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В четверг, 14 ноября, в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева состоится концерт «Рустем Яхин. Грани творчества». Программа задумана в честь выдающегося композитора, автора Государственного гимна Татарстана, родоначальника жанра татарского романса и первого концертирующего пианиста республики.

Рустем Яхин создал около 400 романсов и песен, ряд камерно-инструментальных сочинений, блистательный фортепианный концерт, прочно вошедшие в концертный репертуар музыкантов всего мира.

В концерте примут участие: народная артистка России Ольга Кондина, лауреат Международного конкурса имени Чайковского Айгуль Хисматуллина, заслуженные артисты Татарстана Филюс Кагиров и Илюса Хузина, лауреаты международных конкурсов Айсылу Сальманова и Руслан Закиров.

Заслуженные артисты Татарстана Гузель Мухаметдинова (домра) и Андрей Каминский (виолончель), лауреатов международных конкурсов Зульфат Фахразиев (фортепиано), Сайдаш Фахразиев (баян), Азат Нургаянов (скрипка), Азиз Аблязов (фортепиано)

Партию фортепиано на концерте исполнят народная артистка Татарстана Юзефина Сокольская, заслуженная артистка Татарстана Алсу Барышникова и лауреат международных конкурсов Ольга Пятницкая.

ИСТОЧНИК KP.RU