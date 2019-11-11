2019-11-11T16:37:20+03:00
Общество

Морось, туман и гололедица: какая погода ожидается в Татарстане

В ближайшие дни и до конца недели республика будет находиться под влиянием антициклона
Олег ЛУГОВОЙ
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12 ноября днем температура воздуха максимум будет в пределах от +2 до +7 градусов.12 ноября днем температура воздуха максимум будет в пределах от +2 до +7 градусов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, республика находится под влиянием антициклона. Который, в частности, во вторник, 12 ноября, сохранит, в том числе и на территории Казани, туман. Ночью, к слову, ожидается слабый гололед.

Все это последствия нахождения республики в теплом секторе западного циклона. Так, что неизбежны слабые осадки в виде дождя и мороси. Днем температура воздуха, в отличие от понедельника, повысится в максимальных пределах она будет от +2 до +7 градусов.

А вот в среду, 13 ноября, через Татарстан должен пройти уже холодный фронт. Мороси не ожидается, зато будут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем максимум от +2 до +6 градусов.

В четверг, республика остается под влиянием антициклона. В этот день особых осадков не предвидится. При этом немного похолодает – в светлое время суток максимум от 0 до +5 градусов.

В последующие за этим дни в Татарстане, согласно предварительному прогнозу, также пройдут под знаком антициклона. Ожидается малооблачная погода без осадков, днем температура воздуха в своем максимуме будет в пределах от +1 до +6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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