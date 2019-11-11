В Чебоксарах Бонни и Клайд из интернета напали на хозяйку съемной квартиры
Нападение на жительницу столицы Чувашии произошло еще 29 октября, но подробности этого дела стали известны только сейчас. По предварительным данным, двое 18-летних молодых людей - житель Ленинградской области и его знакомая по интернету из Подмосковья, решили уехать от родных. Но вскоре у путешественников, которые сумели добраться только до Чебоксар, закончились деньги. Раздобыть их они попытались у местной жительницы, которая сдавала квартиру.
Пара предварительно договорилась с ней о том, что они снимут жилье, но когда женщина открыла им дверь, молодой человек распылил ей в лицо газ из баллончика, а девушка приставила к затылку пистолет. Бонни и Клайд из интернета забрали из квартиры все что могли и сбежали.
Но, как оказалось ненадолго, полицейские их быстро вычислили и задержали. Тогда и выяснилось, что пистолет, которым угрожала девушка, был пневматическим.
В Чебоксарах Бонни и Клайд из интернета напали на хозяйку съемной квартиры. Автор: МВД Чувашии.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", - сообщили в МВД Чувашии. - Задержанные молодые люди помещены под стражу. Ранее в поле зрения полиции они не попадали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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