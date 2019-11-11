2019-11-11T14:45:44+03:00
Происшествия

В Чебоксарах Бонни и Клайд из интернета напали на хозяйку съемной квартиры

Утверждается, что парень распылил в лицо потерпевшей газ из баллончика, а девушка приставила к ее голове пистолет [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Нападение на жительницу столицы Чувашии произошло еще 29 октября, но подробности этого дела стали известны только сейчас. По предварительным данным, двое 18-летних молодых людей - житель Ленинградской области и его знакомая по интернету из Подмосковья, решили уехать от родных. Но вскоре у путешественников, которые сумели добраться только до Чебоксар, закончились деньги. Раздобыть их они попытались у местной жительницы, которая сдавала квартиру.

Пара предварительно договорилась с ней о том, что они снимут жилье, но когда женщина открыла им дверь, молодой человек распылил ей в лицо газ из баллончика, а девушка приставила к затылку пистолет. Бонни и Клайд из интернета забрали из квартиры все что могли и сбежали.

Но, как оказалось ненадолго, полицейские их быстро вычислили и задержали. Тогда и выяснилось, что пистолет, которым угрожала девушка, был пневматическим.

В Чебоксарах Бонни и Клайд из интернета напали на хозяйку съемной квартиры. Автор: МВД Чувашии.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", - сообщили в МВД Чувашии. - Задержанные молодые люди помещены под стражу. Ранее в поле зрения полиции они не попадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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