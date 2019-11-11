В Марий Эл из легковушки на полном ходу на дорогу выпал пассажир

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-11T13:41:36+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в 2.00 в субботу, 9 ноября, на втором километре «Куприяново – Горняк» в Сернурском районе Марий Эл.

Там, по предварительным данным, 21-летняя девушка-водитель, управлявшая автомашиной ВАЗ-2112, не убедилась в том, что ее пассажир на заднем сидении пристегнулся ремнем безопасности. В результате этого 22-летний молодой человек по неизвестным пока причинам на полном ходу выпал из салона отечественной легковушки прямо на дорогу.

- В результате ДТП пострадавший госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU