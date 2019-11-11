В Казани женщина-водитель сбила на "зебре" маму с 4-летней дочерью

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-11T12:45:08+03:00

Прибывшие на место происшествия медики "скорой" диагностировали у ребенка ушибы головы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Наезд на пешеходов - маму и ее четырехлетнюю дочку, произошел в субботу, 9 ноября, в 15.05 возле дома №45 по улице Бутлерова в Вахитовском районе столицы Татарстана.

По предварительным данным, 50-летняя женщина-водитель, управляя отечественной легковушкой "Лада Гранта", грубо нарушила правила дорожного движения - она не уступила дорогу пешеходам и сбила их.

Если маме медицинская помощь не потребовалась, то ее дочку тщательно осматривали приехавшие медики "скорой". Они диагностировали у ребенка ушибы головы, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU