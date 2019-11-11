Шесть способов снизить расходы на мобильную связь и интернет

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-11T12:11:15+03:00

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Статья расходов на мобильную связь – давно стала пунктом ежемесячных трат. Тем не менее, именно в этой категории услуг очень хочется получить «лучшее качество по меньшей цене». Вместе с экспертами МТС разбираем основные способы экономии расходов на мобильные связь и интернет.

1.ЗВОНИТЕ ЧЕРЕЗ «МЕССЕНДЖЕРЫ» - ЭТО БЕСПЛАТНО

Наверняка в вашем смартфоне установлены все эти приложения: Viber, WhatsApp и Skype? Звонить можно через них! И при этом нет необходимости за это платить, даже если вы звоните в другой регион России или другую страну. Кроме того, вам доступны видеозвонки и текстовые чаты. Найдите в приложении своих близких и друзей и сделайте мобильные приложения вашим новым средством коммуникации. Если вы не пользуетесь мессенджерами, то интернет-звонки активно используют и социальные сети. Например, через «Вконтакте» можно совершать как аудио-, так и -видеозвонки. При этом VK подарит забавные анимированные стикеры всем, кто пользуется такими звонками.

2.АНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ ТРАТЫ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Скачайте мобильное приложение вашего оператора связи – например, «Мой МТС», или зайдите в личный кабинет с сайта. Там вы можете посмотреть, сколько минут и гигабайт вы потратили за месяц, какие у вас подключены дополнительные опции. Вполне возможно, что вы не тратите подключенный пакет до конца, и можно выбрать другой. Или у вас подключены «прикольный гудок» и гороскоп, которые вам совершенно не нужны. Все это можно отключить или изменить прямо в режиме онлайн.

3.ПОЛЬЗУЙТЕСЬ WI-FI

Бесплатный Wi-Fi сейчас устанавливается везде, начиная от общественного транспорта, заканчивая магазинами одежды и городскими фудкортами. Отправляясь на встречу или перекусывая перед кинофильмом, переключите смартфон в режим работы от сети Wi-Fi. Вы сэкономите свой интернет-трафик и в конце месяца не возникнет необходимость докупать дополнительный пакет интернета.

4.СЛЕДИТЕ ЗА НОВЫМИ ТАРИФАМИ И АКЦИЯМИ

Мобильная связь и интернет постепенно дешевеют, появляются новые, более интересные предложения. Например, татарстанские абоненты МТС могут пользоваться подпиской сразу на четыре популярных онлайн-кинотеатра и получить 100% скидку на ежемесячную плату за тарифный «Тарифище». Новое предложение МТС «Онлайн-кинотеатр» позволяет смотреть контент с четырех кинопорталов: «Амедиатека», IVI, MEGOGO и START. Бонусом оператор не взимает плату за Тарифище с базовыми параметрами: 500 минут/ 500 SMS в месяц и безлимитный мобильный интернет. Стоимость предложения составляет 590 рублей, что значительно выгоднее, чем подключать все сервисы по отдельности. По подсчетам, экономия составит более 2500 рублей.

5.НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПЛАТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

В погоне за новым модным приложением мы порой забываем о том, что новинка может оказаться платной и пополнить статью расходов на связь. Внимательно устанавливайте новинки из разделов «топ» вашего магазина приложений и откажитесь от тех, что платные. Тем более, что для них можно найти альтернативу. Например, платное приложение для изучения английского языка «Words» с успехом может заменить на абсолютно бесплатный аналог «Duolingo» и при этом – без рекламы.

Если выполнение таких советов у вас войдет в привычку, существенное сокращение расходов на связь вы заметите уже в следующем месяце.