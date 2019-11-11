В Казани застройщиков вместо вырубленных ими деревьев заставили посадить 1,5 тысячи новых

СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-11T13:10:39+03:00

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Горожане возмущаются, когда ради строительства какого-либо объекта срубают деревья и кустарники. Сотрудники мэрии взяли этот вопрос под свой контроль. Они, по их словам, добились того, чтобы после окончания строек организации проводили компенсационные высадки деревьев.

- Всего с начала 2019 года в Казани было высажено 3 711 деревьев взамен тех, что вырубили, - сообщил начальник управления административно-технической инспекции Дмитрий Кадыкеев. - Всего на контроль нашего управления поступило 133 распоряжения о компенсационной высадке.

Но не все фирмы добровольно исправляют и благоустраивают места, где проводили работы и повредили газоны, срубили кусты и деревья. Среди тех, кто начал исправляться только после принятия мер административного воздействия - наложения штрафов, такие фирмы, как "Казанские окна", "Смарт Медиа", "Микрорайон М8" и "ЮИТ Казань". Их заставили высадить 1 595 новых деревьев и уложить 2 397 квадратных метров газона.

За неисполнение распоряжений о компенсационной высадке зеленых насаждений в итоге было составлено 15 административных протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU