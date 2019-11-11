2019-11-11T11:43:01+03:00
Происшествия

Изнасилование после праздника: жителя Чувашии будут судить за надругательство над 15-летней школьницей

Утверждается, что обвиняемый по пьяни вывез подростка на машине в безлюдную лесопосадку
Олег ЛУГОВОЙ
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Обвиняемый дожидается суда, находясь под стражей.Обвиняемый дожидается суда, находясь под стражей.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В скором времени 29-летний житель Порецкого района Чувашии окажется на скамье подсудимых. Мужчину обвиняют в изнасиловании девочки-подростка.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 3 августа этого года мужчина на своей машине возвращался с сельского праздника с 15-летней знакомой школьницей. Не доезжая до населенных пунктов, где они проживают, водитель свернул в безлюдную лесопосадку, где по пьяни изнасиловал девочку-подростка.

Когда все вскрылось, было возбуждено уголовное дело, задержанного на время следствия, поместили под стражу.

- В настоящее время расследование завершено, все материалы направлены для рассмотрения в суд, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – В свою очередь, с пострадавшей организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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