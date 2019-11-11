В Марий Эл в полночь перевернулась "скорая"

СЕГОДНЯ 09:54 2019-11-11T09:54:56+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в полночь в воскресенье, 10 ноября. По предварительным данным, из-за того, что в селе Токтайбеляк Куженерского района республики водитель не справился с управлением, в кювет на скорости опрокинулся спецавтомобиль "скорой медицинской помощи". По неподтвержденным пока данным, в салоне находились медики и пациент. Никто не пострадал. Подъехавшая на место аварии вторая "скорая" забрала пациента-пассажира и доставила его в больницу.

Причины аварии будут выяснять сотрудники УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU