В Казани из-за пожара в котельной из общежития эвакуировались 13 человек

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-11T09:32:38+03:00

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Этим утром в экстренные службы поступила информация о том, что в Казани на улице Девятаева горит котельная, расположенная в пристрое общежития.

По вызову №2 туда срочно были отправлены пожарные расчеты. К их приезду из жилого здания на улицу самостоятельно эвакуировались 13 человек. Огонь быстро потушили. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Из людей никто не пострадал. В настоящий момент устанавливаются причины возникновения пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU