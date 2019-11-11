В Казани из-за пожара в котельной из общежития эвакуировались 13 человек
Этим утром в экстренные службы поступила информация о том, что в Казани на улице Девятаева горит котельная, расположенная в пристрое общежития.
По вызову №2 туда срочно были отправлены пожарные расчеты. К их приезду из жилого здания на улицу самостоятельно эвакуировались 13 человек. Огонь быстро потушили. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Из людей никто не пострадал. В настоящий момент устанавливаются причины возникновения пожара.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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