2019-11-11T09:03:34+03:00
Общество

С начала 2019 года в Казани из 42 незаконных свалок было ликвидировано пока 19

Самая большая из обнаруженных имеет площадь 1 000 квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
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Всего же за этот неполный год в Казани за нарушения в сфере благоустройства и содержания городских территорий, а также объектов было наложено штрафов на 49,5 миллионов рублей.Всего же за этот неполный год в Казани за нарушения в сфере благоустройства и содержания городских территорий, а также объектов было наложено штрафов на 49,5 миллионов рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С начала 2019 года управлением административно-технической инспекции (УАТИ) Исполкома Казани на территории города было выявлено 42 незаконные свалки мусора. На данный момент из них пока было полностью ликвидировано 19 таких мест, в том числе и около кладбища «Киндери». По остальным свалкам вопрос еще прорабатывается. Самая крупная из них достигает площади в 1 000 квадратных метров. В отношении ее организатора – ООО «Сантос», уже даже подан иск в суд.

Всего же за этот неполный год УАТИ Казани за нарушения в сфере благоустройства и содержания городских территорий, а также объектов было наложено штрафов на 49,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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