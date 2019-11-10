В Татарстане произошел разлив нефтяной эмульсии на территории села

СЕГОДНЯ 19:42 2019-11-10T19:42:47+03:00

Погибших и пострадавших в происшествии нет, сообщили в МЧС республики

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Сообщение о разливе нефтяной эмульсии поступило в воскресенье, 10 ноября, в 16.35 из соцсетей - местные жители сообщили о ЧП на территории Шугуровского сельского

поселения Лениногорского района республики. На месте в 17.40 прибыли оперативной группы

Лениногорского пожарно-спасательного гарнизона. Они установили, что произошел порыв трубопровода диаметром 89 миллиметров на участке от скважины до блока гребенки. При этом давление в трубопроводе 12 атмосфер.

- Общая площадь розлива нефтепродукта составила 145 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Угрозы населённым пунктам нет.

Последствия розлива устраняет промысловая бригада ЦДНГ №4 НГДУ Лениногорскнефть.

Течь в трубопроводе удалось устранить - на трубу установили хомут. Подрядная организация производит работы по сбору и вывозу загрязненного

грунта.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU