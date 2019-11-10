В Татарстане произошел разлив нефтяной эмульсии на территории села
Сообщение о разливе нефтяной эмульсии поступило в воскресенье, 10 ноября, в 16.35 из соцсетей - местные жители сообщили о ЧП на территории Шугуровского сельского
поселения Лениногорского района республики. На месте в 17.40 прибыли оперативной группы
Лениногорского пожарно-спасательного гарнизона. Они установили, что произошел порыв трубопровода диаметром 89 миллиметров на участке от скважины до блока гребенки. При этом давление в трубопроводе 12 атмосфер.
- Общая площадь розлива нефтепродукта составила 145 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Угрозы населённым пунктам нет.
Последствия розлива устраняет промысловая бригада ЦДНГ №4 НГДУ Лениногорскнефть.
Течь в трубопроводе удалось устранить - на трубу установили хомут. Подрядная организация производит работы по сбору и вывозу загрязненного
грунта.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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