В Казани из-за задымлении в институте международных отношений эвакуировались 28 человек
Сообщение о задымлении в коридорах института международных отношений на улице Пушкина в столице Татарстана поступило в МЧС республики по телефону "112" в 12.55 в воскресенье, 10 ноября. Еще до приезда огнеборцев все 28 человек, находящихся в здании, покинули его самостоятельно.
Во время проведенной разаедки огнеборцы выяснили, что в навесном потолке произошло короткое замыкание светильника. Но самого горения не было, только едкий дым распространился по коридорам.
Во время происшествия пострадавших нет, сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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