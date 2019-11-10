В Казани из-за задымлении в институте международных отношений эвакуировались 28 человек

СЕГОДНЯ 16:48 2019-11-10T16:48:33+03:00

Все находившиеся в здании покинули его самостоятельно

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Сообщение о задымлении в коридорах института международных отношений на улице Пушкина в столице Татарстана поступило в МЧС республики по телефону "112" в 12.55 в воскресенье, 10 ноября. Еще до приезда огнеборцев все 28 человек, находящихся в здании, покинули его самостоятельно.

Во время проведенной разаедки огнеборцы выяснили, что в навесном потолке произошло короткое замыкание светильника. Но самого горения не было, только едкий дым распространился по коридорам.

Во время происшествия пострадавших нет, сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU