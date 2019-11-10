2019-11-10T16:48:33+03:00
Происшествия

В Казани из-за задымлении в институте международных отношений эвакуировались 28 человек

Все находившиеся в здании покинули его самостоятельно
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
К месте происшествия прибыли пожарныеК месте происшествия прибыли пожарныеФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

Сообщение о задымлении в коридорах института международных отношений на улице Пушкина в столице Татарстана поступило в МЧС республики по телефону "112" в 12.55 в воскресенье, 10 ноября. Еще до приезда огнеборцев все 28 человек, находящихся в здании, покинули его самостоятельно.

Во время проведенной разаедки огнеборцы выяснили, что в навесном потолке произошло короткое замыкание светильника. Но самого горения не было, только едкий дым распространился по коридорам.

Во время происшествия пострадавших нет, сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане произошел разлив нефтяной эмульсии на территории села
В Нижнекамске в аварии погиб пассажир такси
В Чувашии водитель "Лады Ларгус" насмерть сбил пешехода-нарушителя
В Татарстане задержали злоумышленника, забившего бутылкой знакомого
В Татарстане ревнивая женщина ударила ножом свою приятельницу
"Пьяные" супруги в Набережных Челнах упали на козырек подъезда
В Набережных Челнах картинная галерея "усыновила" кота
В Чебоксарах дотла сгорела маршрутка
В Казани иномарка врезалась в столб: один человек погиб
В 2019 году в Татарстане отмечено снижение количества пожаров
Взяла смартфон у подруги и проиграла деньги в онлайн-казино: в Чувашии поймали девушку, которая была в федеральном розыске
В Татарстане план по капремонту домов в 2019 году выполнен на 98,5%
В Чуваши иномарка сбила на «зебре» сразу трех пенсионеров
Выгребные ямы и покрышки: татарстанскую компанию экологи оштрафовали на полмиллиона рублей
В Татарстане на дороге Москва-Уфа иномарка въехала в зад КАМАЗа: один человек погиб