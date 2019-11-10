2019-11-10T15:47:02+03:00
Происшествия

В Нижнекамске в аварии погиб пассажир такси

ДТП произошло возле Нижнекамского драматического театра
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Страшная авария произошла 10 ноября в 2.00 в Нижнекамске. Возле местного драматического театра на улице Кайманова, по предварительным данным, водитель такси, управляя отечественной легковушкой, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он превысил безопасную скорость и не справился с управлением автомобиля. Легковушку выбросило на дерево.

От полученных травм на месте аварии погиб 32-летний пассажир. Женщина-пассажирка получила травму черепа и госпитализирована. Сам предполагаемый виновник аварии отделался ушибами.

Легковушка восстановлению не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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