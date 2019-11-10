2019-11-10T13:51:51+03:00
Происшествия

В Татарстане задержали злоумышленника, забившего бутылкой знакомого

Пропавшего жителя Башкортостана разыскивали пять дней
Лика ИСАЕВА
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Подозреваемый взят под стражуПодозреваемый взят под стражуФото: соцсети
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Житель Башкортостана поехал на заработки в Нижнекамск еще в начале ноября, но на связь с родными не выходил. Его объявили в розыск, и искали пять дней. В субботу, 9 ноября, тело молодого человека нашли в лесопарковой зоне в пригороде.

Проведенная экспертиза показала, что молодой человек скончался в результате удара по голове. Вскоре задержали и 27-летнего подозреваемого. Он рассказал, что выпил и поссорился со своим собутыльником. Злоумышленник ударил его головой по голове бутылкой, а когда понял, что тот не дышит, сбежал с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый на время следствия взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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