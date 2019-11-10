2019-11-10T09:33:33+03:00
Дом. Семья

В Набережных Челнах картинная галерея "усыновила" кота

Мурлыку назвали Василием
Лика ИСАЕВА
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Кот сейчас живет в картинной галерееКот сейчас живет в картинной галерееФото: соцсети
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В Набережных Челнах к картинной галерее прибился дворовый кот. Животное навещало сотрудниц галереи, с благодарностью съедало подношение. Так продолжалось некоторое время, но однажды кот пропал. Его отыскали неподалеку, и одна из лапок кота оказалась повреждена.

Сотрудницы художественного салона отвезли его к ветеринару, там мурлыке сделали операцию. Сейчас он идет на поправку.

Василия лечат после операции Фото: соцсети

Василия лечат после операцииФото: соцсети

По примеру Санкт-Петербургского "Эрмитажа", картинная галерея "усыновила" кота. Животное назвали Василием. Но сотрудницы галереи все-таки надеются, что Ваське повезет, и кот найдет новых хозяев, которые смогут его полюбить. Пока кот живет в галерее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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