В Набережных Челнах картинная галерея "усыновила" кота
В Набережных Челнах к картинной галерее прибился дворовый кот. Животное навещало сотрудниц галереи, с благодарностью съедало подношение. Так продолжалось некоторое время, но однажды кот пропал. Его отыскали неподалеку, и одна из лапок кота оказалась повреждена.
Сотрудницы художественного салона отвезли его к ветеринару, там мурлыке сделали операцию. Сейчас он идет на поправку.
Василия лечат после операцииФото: соцсети
По примеру Санкт-Петербургского "Эрмитажа", картинная галерея "усыновила" кота. Животное назвали Василием. Но сотрудницы галереи все-таки надеются, что Ваське повезет, и кот найдет новых хозяев, которые смогут его полюбить. Пока кот живет в галерее.
ИСТОЧНИК KP.RU
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