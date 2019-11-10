В Чебоксарах дотла сгорела маршрутка

СЕГОДНЯ 08:13 2019-11-10T08:13:57+03:00

Во время пожара не было пострадавших

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В считанные минуты дотла сгорел автомобиль на проспекте Яковлева в Чебоксарах в субботу, 9 ноября, в 14.00. Как рассказали "Комсомольской правде Казань" очевидцы, в маршрутке на момент возгорания был только водитель, пассажиров он успел высадить на остановке.

Маршрутка перевозила людей до Нижнего Новгорода. Вспыхнула она на ходу.

На время пожара проезд по этому участку дороги был ограничен. С возгоранием справились пожарные, но восстановлению микроавтобус "Мерседес" уже не подлежит.

Причины начала пожара выясняют специалисты из МЧС Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU