В Казани иномарка врезалась в столб: один человек погиб

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-09T17:19:49+03:00

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В эту субботу в 14.35 в Казани на проспекте Ямашева около дома №54 произошла смертельная авария.

Там, по предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 при перестроении на дороги в другой ряд не предоставил преимущества легковушке Киа Рио. В результате произошло столкновение. После которого иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб – опору ЛЭП.

Травмы получил 61-летняя пассажирка Киа Рио. Ее с места ДТП госпитализировали. Но, несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась в больнице. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Сообщает МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU