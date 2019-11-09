В Казани иномарка врезалась в столб: один человек погиб
В эту субботу в 14.35 в Казани на проспекте Ямашева около дома №54 произошла смертельная авария.
Там, по предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 при перестроении на дороги в другой ряд не предоставил преимущества легковушке Киа Рио. В результате произошло столкновение. После которого иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб – опору ЛЭП.
Травмы получил 61-летняя пассажирка Киа Рио. Ее с места ДТП госпитализировали. Но, несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась в больнице. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Сообщает МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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