Взяла смартфон у подруги и проиграла деньги в онлайн-казино: в Чувашии поймали девушку, которая была в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-09T16:03:41+03:00

Она попросила гаджет, чтобы позвонить, и исчезла [фото]

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В полицию Чебоксар обратился 27-летний местный житель. Он сообщил, что у него был украден мобильный телефон и пропали 34 тысячи рублей с кредитной банковской карты.

Как было установлено правоохранителями, мужчина на время передал смартфон своей сожительнице. Та встретилась со своей знакомой. Девушка попросила гаджет, чтобы позвонить, а после исчезла вместе с ним.

Чуть позже исчезли и деньги с карты потерпевшего – на телефоне было установлено мобильное приложение для управления банковскими счетами.

Вскоре полицейские нашли и задержали похитительницу. Оказалось, что 29-летняя жительница Нижегородской области находилась в федеральном розыске за кражу. Телефон девушка вернула, а украденные деньги, по ее словам, она проиграла в онлайн-казино.

Фото: МВД Чувашии

- В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а также избрана мера пресечения в виде задержания, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU