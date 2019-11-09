В Чуваши иномарка сбила на «зебре» сразу трех пенсионеров
Накануне утром в чувашском городе Алатырь водитель автомобиля «Тойота Королла» на нерегулируемом пешеходном переходе – «зебре», сбил сразу трех пенсионеров. Момент данного ДТП засняла установленная на улице видеокамера.
В Чуваши иномарка сбила на «зебре» сразу трех пенсионеров.соцсети
Судя по этим кадрам водитель иномарки даже и не думал притормаживать на подъезде к переходу, обозначенному по всем правилам дорожными знаками.
- В результате ДТП 68-летний мужчина и две женщины, 62 и 70 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, - сообщили в МВД Чувашии. - Виновник автоаварии от прохождения медосвидетельсвования отказался. Проводится проверка.
Фото: МВД Чувашии
По словам очевидцев, водитель иномарки был явно пьян и после того, как сбил людей, вел себя агрессивно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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