СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-09T14:01:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне утром в чувашском городе Алатырь водитель автомобиля «Тойота Королла» на нерегулируемом пешеходном переходе – «зебре», сбил сразу трех пенсионеров. Момент данного ДТП засняла установленная на улице видеокамера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="414" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/742810" frameborder="0"></iframe> В Чуваши иномарка сбила на «зебре» сразу трех пенсионеров.соцсети

Судя по этим кадрам водитель иномарки даже и не думал притормаживать на подъезде к переходу, обозначенному по всем правилам дорожными знаками.

- В результате ДТП 68-летний мужчина и две женщины, 62 и 70 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, - сообщили в МВД Чувашии. - Виновник автоаварии от прохождения медосвидетельсвования отказался. Проводится проверка.

Фото: МВД Чувашии

По словам очевидцев, водитель иномарки был явно пьян и после того, как сбил людей, вел себя агрессивно.

ИСТОЧНИК KP.RU