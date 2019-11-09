Выгребные ямы и покрышки: татарстанскую компанию экологи оштрафовали на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:12 2019-11-09T13:12:56+03:00

На предприятии прибрались лишь после того как началось расследование

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Во время плановой проверки на одной из баз Альметьевска экологи нашли нарушения. Так, было установлено, что вывоз отходов из выгребных по документам не происходил в течение года – отсутствовали акты о выполнении данных работ. Предприятие занялось фактической чисткой лишь после возбуждения административного расследования.

Там же экологи выявили отсутствие оборудованных мест под временное размещение отходов, а отработанные автомобильные покрышки и вовсе лежали на земле. Захламленной оказалась почва на площади 28,5 квадратных метров.

- В отношении юридического лица составлены два административных протокола, - сообщили итоги проверки в Минэкологии Татарстана.

В результате на предприятие был наложен штраф на полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU