Выгребные ямы и покрышки: татарстанскую компанию экологи оштрафовали на полмиллиона рублей
Во время плановой проверки на одной из баз Альметьевска экологи нашли нарушения. Так, было установлено, что вывоз отходов из выгребных по документам не происходил в течение года – отсутствовали акты о выполнении данных работ. Предприятие занялось фактической чисткой лишь после возбуждения административного расследования.
Там же экологи выявили отсутствие оборудованных мест под временное размещение отходов, а отработанные автомобильные покрышки и вовсе лежали на земле. Захламленной оказалась почва на площади 28,5 квадратных метров.
- В отношении юридического лица составлены два административных протокола, - сообщили итоги проверки в Минэкологии Татарстана.
В результате на предприятие был наложен штраф на полмиллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU