2019-11-09T12:05:45+03:00
Происшествия

В Татарстане «Лада Калина» врезалась в дерево: один человек погиб, двое пострадали

Водитель легковушки был пьян
Олег ЛУГОВОЙ
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ДТП произошло ночью 9 ноября.ДТП произошло ночью 9 ноября.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Этой ночью – в 2.35, в Нижнекамске пьяный 26-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» следуя по улице Каманова со стороны Ленской в направлении улицы Менделеевва превысил скорость. В результате машина врезалась в дерево.

На месте дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончался 32-летний пассажир отечественной легковушки. Водитель и еще один пассажир также пострадали. Сообщили в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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