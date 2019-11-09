В Татарстане «Лада Калина» врезалась в дерево: один человек погиб, двое пострадали
Этой ночью – в 2.35, в Нижнекамске пьяный 26-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» следуя по улице Каманова со стороны Ленской в направлении улицы Менделеевва превысил скорость. В результате машина врезалась в дерево.
На месте дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончался 32-летний пассажир отечественной легковушки. Водитель и еще один пассажир также пострадали. Сообщили в МВД Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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