В Казани под трамвай попала женщина-пешеход
Свидетелями наезда трамвая на женщину-пешехода сегодня, 8 ноября, стали казанцы, проезжавшие через перекресток Парина-Проспект Победы-Фучика. Как сообщили очевидцы "Комсомольской правде Казань", трамвай 5 маршрута отъезжал с остановки в сторону метро, когда под многотонную машину попала женщина-пешеход.
Чтобы извлечь пострадавшую, пришлось вызывать спецоборудование - специальный тягач. Трамвай был приподнят так, чтобы спасатели смогли извлечь пострадавшую.
Пока неизвестно, в каком состоянии находится женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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