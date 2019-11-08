2019-11-08T21:21:37+03:00
Происшествия

В Казани под трамвай попала женщина-пешеход

Для того, чтобы ее извлечь из-под многотонной машины, применяли спецоборудование
Лика ИСАЕВА
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На месте аварии работают сотрудники спецслужбНа месте аварии работают сотрудники спецслужб
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Свидетелями наезда трамвая на женщину-пешехода сегодня, 8 ноября, стали казанцы, проезжавшие через перекресток Парина-Проспект Победы-Фучика. Как сообщили очевидцы "Комсомольской правде Казань", трамвай 5 маршрута отъезжал с остановки в сторону метро, когда под многотонную машину попала женщина-пешеход.

Чтобы извлечь пострадавшую, пришлось вызывать спецоборудование - специальный тягач. Трамвай был приподнят так, чтобы спасатели смогли извлечь пострадавшую.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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