В Набережных Челнах потратят более 25 миллионов рублей на ремонт ливневок

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-08T17:44:17+03:00

Еще около 2,9 миллиона рублей выделено на на объекты улично-дорожной сети

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Из бюджета Набережных Челнов выделено 27,9 миллиона рублей на содержание, обслуживание и ремонт ливневок и объектов улично-дорожной сети. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, на ливневую канализацию города будет потрачено около 25 миллионов рублей. На эти деньги будут отремонтированы ливневки на перекрестке улицы 40 лет Победы и бульвара Камала, проспектов Вахитова и Мира, а также на улице «КАМАЗ-мастер» у домов 17/10 и 18/01. Кроме того, работы коснутся четырех насосных станций на БСИ и ливневого коллектора на набережной имени Табеева.

Оставшиеся деньги будут потрачена на диспетчерские системы на БСИ и их пуско-наладку, ремонт фасадов ливневых насосных станций и освещение на Майдане.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством аукциона 18 ноября. Все работы должны быть проведены до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU