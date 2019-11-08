2019-11-08T15:46:42+03:00
Происшествия

Экс-президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина приговорили к 7 годам колонии

Его вместе с супругой признали виновными в мошенничестве с лизинг-грантами на 17 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В эту пятницу, 8 ноября, в Казани суд огласил приговор по делу о мошенничестве с лизинг-грантами на 17 миллионов рублей.

Так, было доказано, что незаконными манипуляциями с деньгами по этой программе занимался экс-президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин. Только за ним числится 12 эпизодов. Выдавать не свои деньги и наживаться на этом ему помогала его супруга - Марина Халиуллина.

В итоге суд приговорил женщину к 6 годам колонии общего режима, а ее мужа к 7 годам так же колонии общего режима. К слову, подельница Халиуллиной - Вероника Мирзагалямова, которая помогала находить предпринимателей, соглашавшихся на участие в незаконной схеме, также приговорена к колонии общего режима. Там она должна будет провести 4 года.

Чего не скажешь о трех сотрудниках Ассоциации, которые также участвовали в этих мошенничествах. Их приговорили к колонии общего режима на сроки от 3 до 5 лет.

Всего же по делу проходило 20 предпринимателей. Все они также получили реальные и условные сроки за мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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