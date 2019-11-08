Подросток за рулем: в Марий Эл перевернулся автомобиль - пострадали трое несовершеннолетних
В ночь на пятницу, 8 ноября, на 2 километре автодороги «Часовенная-Волжск» автомобиль ВАЗ-2106 вылетел с дороги в кювет и перевернулся. За рулем легковушки был 16-летний подросток, который в силу возраста не имел водительских прав. По предварительным данным, он не справился с управлением.
В аварии пострадали как сам подросток, так и двое его 14-летних пассажира. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает ГИБДД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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