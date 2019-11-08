2019-11-08T16:42:19+03:00
Происшествия

Подросток за рулем: в Марий Эл перевернулся автомобиль - пострадали трое несовершеннолетних

По предварительным данным, водитель не справился с управлением
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: УГИБДД Марий ЭлФото: УГИБДД Марий Эл
Изменить размер текста:

В ночь на пятницу, 8 ноября, на 2 километре автодороги «Часовенная-Волжск» автомобиль ВАЗ-2106 вылетел с дороги в кювет и перевернулся. За рулем легковушки был 16-летний подросток, который в силу возраста не имел водительских прав. По предварительным данным, он не справился с управлением.

В аварии пострадали как сам подросток, так и двое его 14-летних пассажира. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает ГИБДД Марий Эл.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ближайшие годы безработица в Казани не превысит 0,64%, а зарплаты горожан будут только расти
Жительница Йошкар-Олы получила 1,6 миллиона рублей пенсии за умершую сестру
В 2020 году на образование из бюджета Казани будет потрачено более 15 миллиардов рублей
ВТБ профинансировал высокотехнологичный завод ГК «ЭПОТОС»
«Нижнекамскнефтехим» сбрасывал сточные воды в реку, из-за чего она побелела и вспенилась
В Набережных Челнах потратят более 25 миллионов рублей на ремонт ливневок
Казанец из ревности вонзил жене нож в шею
Бюджет Казани на 2020 год по доходам и расходам составит более 24,9 миллиардов рублей
Нападающего казанского «Рубина» вызвали в сборную Исландии
ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал
Экс-президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина приговорили к 7 годам колонии
Строительство полилингвальной школы в Казани потребует более 686 миллионов рублей