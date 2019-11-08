Роспотребнадзор Татарстана нашел в казанском ТРК «Парк Хаусе» крыс
В казанском ТРК «Парк Хаус» не проводились мероприятия по защите здания от грызунов и насекомых. О нарушениях требований санитарного законодательства сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.
Сотрудники управления устроили проверку комплекса после жалобы казанца, который сообщал о том, что в подвале «Парк Хауса» живут «крысы размером с кошку».
Информация о наличии грызунов в ходе проверки подтвердилась. Кроме того, в подвале было обнаружено скопление грунтовых вод.
- По результатам проверки на юридическое лицо ООО «Эверест» составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание на устранение выявленных нарушений, - сообщает Роспотребнадзор Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU