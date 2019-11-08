2019-11-08T14:44:55+03:00
Общество

Роспотребнадзор Татарстана нашел в казанском ТРК «Парк Хаусе» крыс

Оказалось, что в торгово-развлекательном комплексе нарушались требования санитарного законодательства
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В казанском ТРК «Парк Хаус» не проводились мероприятия по защите здания от грызунов и насекомых. О нарушениях требований санитарного законодательства сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

Сотрудники управления устроили проверку комплекса после жалобы казанца, который сообщал о том, что в подвале «Парк Хауса» живут «крысы размером с кошку».

Информация о наличии грызунов в ходе проверки подтвердилась. Кроме того, в подвале было обнаружено скопление грунтовых вод.

- По результатам проверки на юридическое лицо ООО «Эверест» составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание на устранение выявленных нарушений, - сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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