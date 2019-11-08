2019-11-08T13:55:05+03:00
Общество

В Ульяновске школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии

Заболели более 10 учеников
Владимир КРУПСКИЙ
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Карантин ввели, чтобы обезопасить остальных детей.Карантин ввели, чтобы обезопасить остальных детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В период с 9 октября по 5 ноября в Ульяновске среди учащихся 4 «А» и 6 «А» классов школы №61 зафиксировано 14 случаев заболевания внебольничной пневмонии. В итоге учреждение было решено закрыть на карантин. Занятия приостановлены до 17 ноября.

- Было принято решение закрыть школу на карантин, чтобы обезопасить здоровых детей. При этом обучение ребят продолжится. Задание они будут получать от учителей через «Сетевой город», его выполнение также дистанционно будет контролироваться педагогами, – рассказала начальник управления образования администрации города Ульяновска Светлана Куликова.

Как сообщил министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко, все дети ежедневно осматривались фельдшером школы.

На сегодня все заболевшие получают медицинскую помощь: 10 детей проходят лечение в стационаре №2 Детской городской клинической больницы, 3 человека уже выписаны из данного медучреждения, 3 ребенка проходят лечение в Областной детской инфекционной больнице, и еще один ребенок в Областной детской клинической больнице имени Горячева.

По каждому случаю заболевания проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия: введены ограничительные мероприятия в классах, усилен контроль за текущей дезинфекцией во всех помещениях школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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