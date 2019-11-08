«Можем предложить ему ведро и тряпку»: в Казани ищут вандала, испортившего сиденья в автобусах

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-08T12:04:50+03:00

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В Казани появился «художник»-вандал, который систематически портит сиденья в автобусах. Причем это не какой-нибудь подросток, а вполне взрослый мужчина. Было установлено, что он «творит» рано утром или вечером, когда в салоне меньше всего пассажиров. Сиденья он выбирает те, что находятся за спиной кондуктора. Кроме того, каждый раз вандал фотографирует свою «работу».

Не продумал вандал лишь одного – его тоже снимали. Дело в том, что он попал в объективы видеокамер, установленных в салонах автобусов. Они то и запечатлели мужчину за «работой», причем уже трижды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/742626" frameborder="0"></iframe> В Казани ищут вандала, испортившего сиденья в автобусах.

- Если горе-художник раскаялся, то он может обратиться в Ассоциацию. Мы можем предложить ему ведро и тряпку, чтобы он на себе испытал, как нелегко привести в порядок автобус, - сообщают в Ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана.

В противном случае, АТП будет вынуждена обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU