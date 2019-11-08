В Казани был задержан мужчина, который пытался перебросить в колонию почти 50 грамм гашиша
Накануне ночью в Казани сотрудники УФСИН Татарстана задержали 30-летнего мужчину, который пытался доставить наркотики в колонию №19. Запрещенное вещество он хотел перебросить на территорию исправительное учреждение через ограждение.
В ходе личного досмотра у казанца было обнаружено 49,9 грамм гашиша, четыре упаковки дрожжей и 20 сим-карт. Все изъятое вместе с задержанным было передано полицейским, сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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