2019-11-08T19:48:58+03:00
Происшествия

В Казани был задержан мужчина, который пытался перебросить в колонию почти 50 грамм гашиша

Кроме того, у него были изъяты четыре упаковки дрожжей и 20 сим-карт
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УФСИН ТатарстанаФото: УФСИН Татарстана
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Накануне ночью в Казани сотрудники УФСИН Татарстана задержали 30-летнего мужчину, который пытался доставить наркотики в колонию №19. Запрещенное вещество он хотел перебросить на территорию исправительное учреждение через ограждение.

В ходе личного досмотра у казанца было обнаружено 49,9 грамм гашиша, четыре упаковки дрожжей и 20 сим-карт. Все изъятое вместе с задержанным было передано полицейским, сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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