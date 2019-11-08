В Марий Эл рано утром огонь полностью уничтожил жилой дом
Рано утром в поселке Сурок Медведевского района Марий Эл загорелся частный дом на улице Почтовая. На момент возгорания в нем находились женщина и ее взрослый сын. Они вовремя заметили пламя, вышли на улицу и вызвали пожарных.
Когда спасатели приехали на место, дом уже был полностью охвачен огнем. Общая площадь горения составляла около 36 квадратных метров.
Пожарные предотвратили угрозу распространения пламени на баню и участки соседей. Однако дом спасти не удалось – он был полностью уничтожен огнем.
- По предварительной версии, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, - сообщает МЧС Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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