2019-11-08T14:29:24+03:00
Происшествия

В Марий Эл механизм тента слетел с полуприцепа фуры и едва не угробил водителя легковушки

Запчасть пробило лобовой стекло иномарки
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД Марий ЭлФото: УГИБДД Марий Эл
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В четверг, 7 ноября, в 17.00 в Волжском районе Марий Эл на 86 километре трассы «Йошкар-Ола - Зеленодольск» на иномарку Toyota отбросило механизм верхнего тента полуприцепа грузовика Daf. От удара у легковушки разбилось лобовое стекло. 33-летний водитель иномарки был госпитализирован с различными травмами.

По предварительным данным, большегруз двигался во встречном направлении, сообщает ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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