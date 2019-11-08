В Марий Эл механизм тента слетел с полуприцепа фуры и едва не угробил водителя легковушки

СЕГОДНЯ 14:29 2019-11-08T14:29:24+03:00

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В четверг, 7 ноября, в 17.00 в Волжском районе Марий Эл на 86 километре трассы «Йошкар-Ола - Зеленодольск» на иномарку Toyota отбросило механизм верхнего тента полуприцепа грузовика Daf. От удара у легковушки разбилось лобовое стекло. 33-летний водитель иномарки был госпитализирован с различными травмами.

По предварительным данным, большегруз двигался во встречном направлении, сообщает ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU