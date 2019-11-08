В Альметьевске могут построить установку по переработке взрывоопасного н-бутана

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-08T10:33:46+03:00

Установка за 6,6 миллиардов рублей может появиться на территории Миннибаевского газоперерабатывающего завода Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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В пятницу, 8 октября, в Альметьевске состоится общественное слушание по воздействию на окружающую среду установки по производству малеинового ангидрида. Мероприятие начнется в 18.00 в городском дворце культуры «Иске Элмет» (улица Советская, 45а).

Установка за 6,6 миллиардов рублей может появиться на территории Миннибаевского газоперерабатывающего завода в Альметьевском районе. В случаи поддержки со стороны горожан, она будет запущена к 2023 году.

Известно, что установка позволит перерабатывать взрывоопасное соединение н-бутан в твердое гранулированное вещество. Это сделает его безопасным при транспортировке.

ИСТОЧНИК KP.RU