В Альметьевске могут построить установку по переработке взрывоопасного н-бутана
В пятницу, 8 октября, в Альметьевске состоится общественное слушание по воздействию на окружающую среду установки по производству малеинового ангидрида. Мероприятие начнется в 18.00 в городском дворце культуры «Иске Элмет» (улица Советская, 45а).
Установка за 6,6 миллиардов рублей может появиться на территории Миннибаевского газоперерабатывающего завода в Альметьевском районе. В случаи поддержки со стороны горожан, она будет запущена к 2023 году.
Известно, что установка позволит перерабатывать взрывоопасное соединение н-бутан в твердое гранулированное вещество. Это сделает его безопасным при транспортировке.
ИСТОЧНИК KP.RU