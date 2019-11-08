2019-11-08T10:13:24+03:00
Происшествия

На трассе в Чувашии иномарка насмерть сбила кабана

Авария произошла ночью на 78 километре автодороги Чебоксары-Сурское
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД ЧувашииФото: УГИБДД Чувашии
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В четверг, 7 ноября, в 22.50 на 78 километре автодороги Чебоксары-Сурское иномарка «Швероле Лачетти» сбила кабана. Животное неожиданно выбежало на трассу.

Наезд на хищника оказался для него смертельным. Иномарка же получила повреждения. О состоянии ее водителя ничего не сообщается.

Фото: УГИБДД Чувашии

Фото: УГИБДД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU

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