В Татарстане автомойщик упал в цистерну, его спас коллега

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-08T09:04:43+03:00

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Тревожное сообщение пришло 7 ноября из Нижнекамска. Там в 12.14 произошло ЧП: 32-летний мужчина, отмывающий прибывшую из Омска автоцистерну, работал без средств спецзащиты, потерял сознание и упал в цистерну. Пострадавшего вытащил на поверхность второй автомойщик, который перед этим надел на себя средства индивидуальной защиты.

Пострадавшего доставили в больницу с диагнозом "ингаляционное отравление парами азота".

Во время выяснения всех обстоятельств ЧП стало известно, что в автоцистерне из Финляндии в Омск перевозили азот. Она прибыла на спецавтомойку в поселок Строителей Нижнекамска, где после обработки должны была отправиться в Елабугу.

ИСТОЧНИК KP.RU