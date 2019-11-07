2019-11-07T18:28:53+03:00
Общество

Нижнекамск стал самым дружелюбным городом Татарстана

Кроме того, он вошел в топ-20 соответствующего всероссийского рейтинга
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Нижнекамск занял 13 строчку в топ-20 дружелюбных городов России. В рейтинге он обошел все остальные города Татарстана. Казань оказалась на 60 месте, Набережные Челны – на 74, Альметьевск – на 90.

Всего же специалисты Domofond.ru опросили жителей 200 городов страны. Каждый из них должен был оценить утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по шкале от 1 до 10, где 1 «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

ИСТОЧНИК KP.RU

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