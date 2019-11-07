2019-11-07T15:28:30+03:00
Происшествия

Нет реставрации – нет платы за аренду: в Казани возбудили уголовное дело из-за незаконного договора с ГБУ «Центр культурного наследия»

Нарушение всплыло в ходе прокурорской проверке
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Речь идет об ущербе на сумму более 5 миллионов рублей.Речь идет об ущербе на сумму более 5 миллионов рублей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Казани прокуратура провела проверку ГБУ «Центр культурного наследия» на предмет соблюдения федеральных законов. В ходе нее выяснилось, что в декабре прошлого года по тендеру между ГБУ «Центр культурного наследия» и ООО «Звезда-Д» было заключено два договора аренды госимущества - более 314 тысяч рублей ежемесячно.

Вот только после того как стороны ударили по рукам, директор Центра подписал к этим договорам странные допсоглашения. Согласно им «Звезда-Д» могла не платить аренду зданий, пока не будет подписан акт их реставрации. При этом последняя до сих пор даже не начала работы в этом направлении. Соответственно и плата за аренду из-за этого не вносилась.

В итоге, как было подсчитано, ГБУ «Центр культурного наследия» был причинен ущерб на сумму более 5 миллионов рублей.

- По требованию прокуратуры следственными органами в отношении руководителя бюджетного учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование продолжается, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В татрстанском Лениногорске предприятие создало нелегальную свалку из металла
В Чебоксарах сквер назвали именем архитектора Петра Егорова
В Казани завели уголовное дело из-за незаконной добычи песка
В Йошкар-Оле ищут мальчика-велосипедиста, который врезался в иномарку
Нижнекамск стал самым дружелюбным городом Татарстана
Схватил ножи и начал резать: татарстанца задержали за попытку убийства двух женщин
Полузащитника «Рубина» Зурико Давиташвили вызвали в сборную Грузии
В Чебоксарах иномарка сбила 8-летнего ребенка на «зебре» у школы
В Йошкар-Оле студента, обокравшего машину, нашли по забытому им телефону
Оглашен приговор пятерым казанцам, похитивших землю на 42,8 миллиона рублей
На дне рождения Николая Лемаева в Нижнекамске выступят Вurito и Мот
В Йошкар-Оле на «зебре» автомобиль Infiniti сбил пенсионерку
ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами
Следователи проверят госчиновников на связь с преднамеренным банкротством ГУП «Чувашавтотранс»
С актером казанского ТЮЗа Александром Купцовым простятся 9 ноября
Казанский Федеральный университет впервые попал в топ-100 лучших вузов мира
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
Новым мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
Прасковья, Эрик, Северина и Павла: как еще казанцы называли своих новорожденных детей
В Казани температурный рекорд ноября долго не продержится