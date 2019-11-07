Нет реставрации – нет платы за аренду: в Казани возбудили уголовное дело из-за незаконного договора с ГБУ «Центр культурного наследия»

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-07T15:28:30+03:00

Речь идет об ущербе на сумму более 5 миллионов рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

В Казани прокуратура провела проверку ГБУ «Центр культурного наследия» на предмет соблюдения федеральных законов. В ходе нее выяснилось, что в декабре прошлого года по тендеру между ГБУ «Центр культурного наследия» и ООО «Звезда-Д» было заключено два договора аренды госимущества - более 314 тысяч рублей ежемесячно.

Вот только после того как стороны ударили по рукам, директор Центра подписал к этим договорам странные допсоглашения. Согласно им «Звезда-Д» могла не платить аренду зданий, пока не будет подписан акт их реставрации. При этом последняя до сих пор даже не начала работы в этом направлении. Соответственно и плата за аренду из-за этого не вносилась.

В итоге, как было подсчитано, ГБУ «Центр культурного наследия» был причинен ущерб на сумму более 5 миллионов рублей.

- По требованию прокуратуры следственными органами в отношении руководителя бюджетного учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование продолжается, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU