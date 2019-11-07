В татрстанском Лениногорске предприятие создало нелегальную свалку из металла
В татарстанском Лениногорске экологи зафиксировали складирование лома и отходов черных и цветных металлов, загрязненных при разборке транспорта. Мусор наваливали друг на друга, частично на твердой поверхности, частично на почве. В итоге общая площадь, занятая мусором, составила 70 квадратных метров.
– Площадка не оборудована водонепроницаемым покрытием, по периметру отсутствует обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями. Кроме того, участок не защищен от воздействия атмосферных осадков и ветров - не укрыт брезентом или навесом, – передает слова инспектора Юго-Восточного ТУ Румии Минязовой пресс-служба Минэкологии Татарстана.
За неправильное обращение с отходами виновное лицо привлекут к административной ответственности, а земельный участок обяжут привести в соответствие.
ИСТОЧНИК KP.RU