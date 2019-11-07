В татрстанском Лениногорске предприятие создало нелегальную свалку из металла

7 Нояб. 19:31 2019-11-07T19:31:08+03:00

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В татарстанском Лениногорске экологи зафиксировали складирование лома и отходов черных и цветных металлов, загрязненных при разборке транспорта. Мусор наваливали друг на друга, частично на твердой поверхности, частично на почве. В итоге общая площадь, занятая мусором, составила 70 квадратных метров.

– Площадка не оборудована водонепроницаемым покрытием, по периметру отсутствует обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями. Кроме того, участок не защищен от воздействия атмосферных осадков и ветров - не укрыт брезентом или навесом, – передает слова инспектора Юго-Восточного ТУ Румии Минязовой пресс-служба Минэкологии Татарстана.

За неправильное обращение с отходами виновное лицо привлекут к административной ответственности, а земельный участок обяжут привести в соответствие.

ИСТОЧНИК KP.RU