В Чувашии прокуратура заставила власти Алатыря выплатить 5,5 миллионов рублей долга
Стало известно, что в 2019 году Алатырь, что в Чувашии, задолжал исполнителями пяти муниципальный контрактов порядка 5,5 миллионов рублей. Это выяснила межрайонная прокуратура.
Так, например, администрацией города не были полностью выплачены деньги за проведение ремонта автомобильных дорог и капительного ремонта местного образовательного учреждения.
В адрес главы администрации Алатыря было вынесено представление с требованием принять меры по полному погашению долгов. Кроме того, по постановлению надзорного органа начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ города оштрафован на 30 тысяч рублей.
- В результате принятых мер задолженность администрации города перед субъектами предпринимательской деятельности по исполненным муниципальным контрактам погашена в полном объеме, - сообщает пресс-служба Алатырской межрайонной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU