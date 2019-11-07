В Чувашии прокуратура заставила власти Алатыря выплатить 5,5 миллионов рублей долга

7 Нояб. 19:42 2019-11-07T19:42:36+03:00

Сейчас задолженность погашена в полном объеме Фото: Олег ЗОЛОТО

Также начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ города оштрафован на 30 тысяч рублей

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Стало известно, что в 2019 году Алатырь, что в Чувашии, задолжал исполнителями пяти муниципальный контрактов порядка 5,5 миллионов рублей. Это выяснила межрайонная прокуратура.

Так, например, администрацией города не были полностью выплачены деньги за проведение ремонта автомобильных дорог и капительного ремонта местного образовательного учреждения.

В адрес главы администрации Алатыря было вынесено представление с требованием принять меры по полному погашению долгов. Кроме того, по постановлению надзорного органа начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ города оштрафован на 30 тысяч рублей.

- В результате принятых мер задолженность администрации города перед субъектами предпринимательской деятельности по исполненным муниципальным контрактам погашена в полном объеме, - сообщает пресс-служба Алатырской межрайонной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU