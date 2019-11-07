В Казани завели уголовное дело из-за незаконной добычи песка
Воровали на улице Поперечно-Отарская
Фото: пресс-служба министерства экологии Татарстана.
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В Казани возбудили уголовное дело по факту кражи песка в Приволжском районе. Как оказалось, общераспространенное полезное ископаемое неизвестный добывал на улице Поперечно-Отарская.
Нарушение экологии зафиксировали в сентябре этого года. В результате незаконных действий было похищено 253 кубических метра песка.
– Ведется уголовное производство по статье «Кража», – сообщили в пресс-службе министерства экологии Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU