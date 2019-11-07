В Йошкар-Оле ищут мальчика-велосипедиста, который врезался в иномарку

СЕГОДНЯ 18:43 2019-11-07T18:43:56+03:00

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23 октября в Йошкар-Оле у дома №41 на улице Панфилова произошла авария с участием автомобиля Toyota RAV 4 и синего велосипеда. По предварительным данным, за рулем последнего был мальчик 9-10 лет. Ребенок с места ДТП скрылся, причинив иномарке механическое повреждение.

Теперь ГИБДД по Марий Эл разыскивает очевидцев произошедшего и самого школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU