2019-11-07T18:43:56+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле ищут мальчика-велосипедиста, который врезался в иномарку

Машина получила механическое повреждение, а ребенок скрылся
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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23 октября в Йошкар-Оле у дома №41 на улице Панфилова произошла авария с участием автомобиля Toyota RAV 4 и синего велосипеда. По предварительным данным, за рулем последнего был мальчик 9-10 лет. Ребенок с места ДТП скрылся, причинив иномарке механическое повреждение.

Теперь ГИБДД по Марий Эл разыскивает очевидцев произошедшего и самого школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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