В Йошкар-Оле ищут мальчика-велосипедиста, который врезался в иномарку
Машина получила механическое повреждение, а ребенок скрылся
Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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23 октября в Йошкар-Оле у дома №41 на улице Панфилова произошла авария с участием автомобиля Toyota RAV 4 и синего велосипеда. По предварительным данным, за рулем последнего был мальчик 9-10 лет. Ребенок с места ДТП скрылся, причинив иномарке механическое повреждение.
Теперь ГИБДД по Марий Эл разыскивает очевидцев произошедшего и самого школьника.
ИСТОЧНИК KP.RU
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