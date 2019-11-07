Хранил и фасовал на съемной квартире: в Татарстане задержали наркосбытчика с почти 3 килограммами конопли

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-07T13:09:32+03:00

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В Бугульме полицейские заподозрили 47-летнего мужчину в продаже наркотиков. Когда его задержали, то в его толстовке было найдено и изъято два пакетика с 2,9 граммами конопли.

После был проведен обыск съемной квартиры задержанного, где тот хранил и фасовал свой «товар». Там правоохранители нашли четыре больших пакета для мусора заполненных все той же коноплей. Кроме того, наркотики обнаружились и в кухонной утвари.

Когда же полицейские заявились по месту реальной жительства мужчины, то там также обнаружили 10 свертков с указанным наркотиком и одну заполненную им папиросу. В итоге общий вес изъятой конопли составил почти 3 килограмма. Задержанный признался, что все найденные полицейскими наркотики он собирался продать.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщили в МВД Татарстана.

На время следствия задержанного мужчину отправили под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU